Fratelli d’Italia, la nomina. Zuccali è la coordinatrice

Gigliola Zuccali è la nuova coordinatrice del circolo di Fratelli d’Italia Cesena. È questo il risultato del congresso di Fdi svoltosi ieri mattina all’hotel Best Western (nella foto). Erano presenti Galeazzo Bignami, presidente del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, dell’europarlamentare Stefano Cavedagna (Fdi - Ecr), del deputato e presidente provinciale Fdi Alice Buonguerrieri e del consigliere regionale Luca Pestelli, che hanno aperto il congresso portando il proprio saluto.

Il dibattito si è sviluppato in modo costruttivo per circa circa tre ore. Sono state affrontate tematiche calde a livello europeo e locale, come il problema della manodopera, dell’aumento dei costi dell’energia per le aziende e le famiglie a causa delle guerre in corso, della cura del territorio colpito da ripetute alluvioni. Prezioso il contributo dei rappresentanti delle associazioni di categoria, dei sindacati e dei partiti di coalizione - Giuseppe Bettini (Forza Italia), Bruno Biserni (L’altra Romagna), Mirco Coriaci (Confcooperative), Daniela Peduzza (Confartigianato), Stefano Vitali (CIA Romagna) e Maurizio Ricci (UGL) - che hanno condiviso istanze e idee, riconoscendo il grande lavoro e capacità di ascolto del Governo Meloni, così come hanno poi portato il proprio contributo i consiglieri comunali Andrea Imperato, Nicholas Pellegrini ed Enrico Castagnoli, oltre al vicesindaco forlivese Vincenzo Bongiorno, al capogruppo Fdi di Cesena Marco Casali e al consigliere Gigliola Zuccali, succeduta a Luca Lucarelli nella carica di coordinatrice del circolo Fdi di Cesena.

"L’elezione di Gigliola Zuccali – chiosa Buonguerrieri – conferma la nostra linea politica caratterizzata dalla capacità di intercettare e di ascoltare le esigenze della cittadinanza in un percorso di progressivo radicamento sul territorio. Non c’è miglior modo per festeggiare le donne di quello di eleggere una donna alla guida locale del primo partito della nostra nazione".