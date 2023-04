Fratelli d’Italia, si è costituito il primo Circolo comunale

A Sogliano al Rubicone si è costituito il Circolo comunale di Fratelli d’Italia. Nei giorni scorsi iscritti e simpatizzanti si sono ritrovati a cena, per un momento conviviale (nella foto) ma anche di confronto ed in particolar modo per sancire l’inizio di questo percorso assieme al coordinatore provinciale del partito, Alice Buonguerrieri, e al responsabile di FdI del comprensorio forlivese, Luca Bartolini che hanno detto: "Nei primi mesi dell’anno tante nuove persone si sono avvicinate a Fratelli d’Italia e anche dai banchetti per il tesseramento che stiamo organizzando sul territorio stiamo avendo segnali importanti. La linea politica concreta e coerente impostata da Giorgia Meloni piace, il Governo sta mantenendo fede ai suoi impegni e i rappresentanti di FdI sul territorio sono sempre attivi e propositivi. E a proposito di territorio continua il percorso di radicamento di Fratelli d’Italia con l’apertura del Circolo di Sogliano, un nuovo presidio nel Rubicone che testimonia la crescita del partito. Dopo i risultati delle elezioni di settembre, c’è una ritrovata voglia di far politica e di impegnarsi in prima persona: abbiamo dimostrato che anche in quella che era giustamente definita la rossa Romagna ormai tutti i comuni sono contendibili".

Hanno concluso Buonguerrieri e Bartolini: "Gli iscritti di Sogliano nei prossimi giorni si daranno una sorta di organizzazione interna al Circolo e indicheranno il coordinatore comunale che sarà un punto di riferimento per costruire un’alternativa all’Amministrazione comunale".

Ermanno Pasolini