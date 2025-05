Fratelli d’Italia:: "Spighi manca di cultura istituzionale"

A Bagno di Romagna continua a tener banco la polemica sui ‘meriti’ della nuova sede dei vigili del fuoco. Il coordinatore di Fratelli d’Italia Cesare Polidori replica nuovamente al sindaco Spighi affermando che "Le sue dichiarazioni qualificano la sua statura politica come sindaco. Nel tentativo disperato di ricostruire il rapporto incrinato con il suo predecessore, infatti, forse non si è accorto di aver attaccato non gli esponenti di Fratelli d’Italia, ma il Governo della nostra Nazione, atteggiamento che chiunque abbia un minimo di cultura istituzionale dovrebbe evitare, nell’interesse dei suoi cittadini. A parti inverse del Comune resterebbe ben poco", attacca Cesare Polidori, coordinatore di vallata per Fratelli d’Italia.

"Ma vi è di più – continua -. Nella sua risposta scomposta, Spighi manca di tenere conto del fatto che, quando si tratta di interventi pubblici finanziati dal Governo centrale, i percorsi che portano alla realizzazione di opere, dall’avvio al compimento delle stesse, abbisognano di tempo e del sostegno dei Governi che, durante il tempo necessario, si succedono". Filippo Lanzi, coordinatore comunale, cita come esempio il progetto di trasformazione della E45 in autostrada, sorto in anni precedenti e naufragato sotto il Governo di centro sinistra per mano del Ministro Delrio, che ha ritenuto l’investimento sulla E45 non prioritario rispetto ad altri e conseguentemente ha spostato le risorse altrove".

“Spighi avrebbe dovuto, dunque, imparare se non da buoni consiglieri, quantomeno dai fatti passati la differenza fra un Governo, come quello in carica, che stanzia risorse e conferma la volontà di realizzare opere attese da decenni dai nostri cittadini, e Governi che invece hanno sempre e solo promesso e hanno poi destinato le risorse altrove. Sarebbe molto semplice seguire gli esempi passati per dare nuova dimostrazione di ciò al sindaco, ma questo significherebbe creare un pregiudizio ai cittadini, agli operatori, all’intero territorio e la tutela del loro interesse è ovviamente prioritaria rispetto alle uscite scomposte di un sindaco", prosegue Lanzi.

“Anziché criticare le assenze in consiglio comunale del parlamentare Buonguerrieri, impegnato nell’attività parlamentare nell’interesse anche del territorio che rappresenta, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, Spighi farebbe bene a giustificare le sue assenze negli incontri e ai tavoli che contano per il territorio", concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia.