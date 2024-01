Fratelli d’Italia, stasera l’incontro su Rocca Malatestiana e Foro

Fratelli d’Italia dà il via ad una serie di incontri che si terranno a gennaio, febbraio e marzo relativi a temi di stretta attualità e tutti inerenti alla città. "E’ parte del percorso elettorale che abbiamo progettato - afferma Marco Casali – e che vede anche in calendario una serie di incontri con il mondo associativo, economico e non. Gli incontri pubblici, che oltre al tema centro storico verteranno anche su sicurezza idraulica, mobilità sostenibile, nuovo e vecchio ospedale, sicurezza personale e tutela dei propri beni, prevedono la presenza di esperti della materia e ampia possibilità di intervenire dal pubblico. Un format quindi che prevede non solo una disamina del tema trattato ma anche una interazione con i convenuti".

Il primo incontro è per questa sera alle 20,45 presso la sala del Quartiere Cesuola in via Ponte Abbadesse: al centro dell’incontro ci saranno ’Rocca Malatestiana e Foro Annonario: fra stato di crisi e necessità di valorizzazione’. Grazie al contributo dell’associazione ’Cesena di una volta’ sarà svolta una ricostruzione storico-fotografica di questi due luoghi, "perché solo conoscendo le nostre radici storiche possiamo pensare di mantenerle e valorizzarle" prosegue l’esponente di FdI Marco Casali che interverrà nel corso della serata insieme al presidente dell’associazione ’ Cesena di una volta’, Bruno Giordano. A moderare l’incontro il giornalista Paolo Morelli.