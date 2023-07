Fratelli torturati dai vicini di casa I quattro indagati restano in carcere

Sono comparse ieri per la prima volta davanti al giudice, due delle quattro persone residenti a Cesenatico, arrestate sabato scorso con l’accusa di aver segregato e torturato due giovani vicini di casa. Gli indagati sono un uomo di 52 anni, la moglie 51enne, il figlio di 23 anni, e l’amico e vicino di casa di 23 anni, tutti residenti a Villamarina. Ieri sono stati sentiti in carcere a Forlì per l’interrogatorio di garanzia, la donna 51enne e il vicino di casa 23enne, i quali, difesi dagli avvocati Andrea Romagnoli, Pietro Martines e Alessandro Monteleone, davanti al giudice per le indagini preliminari Massimo De Paoli, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I legali hanno fatto richiesta di scarcerazione per i due indagati e in subordine hanno chiesto l’applicazione di una misura cautelare più lieve (arresti domiciliari o obbligo di firma) e il giudice si è riservato di decidere. Al momento tutti e quattro gli indagati restano in carcere.

Oggi il gip De Paoli si collegherà in videoconferenza con il carcere di Ravenna per ascoltare, sempre per l’interrogatorio di garanzia, padre e figlio, difesi dagli avvocati Pietro Martines e Alessandro Monteleone. Le quattro persone arrestate sono rinchiuse in due carceri differenti, perchè sabato scorso quando è stata eseguita materialmente la misura di carcerazione, non c’era sufficiente spazio alla Rocca di Forlì per problemi di sovraffollamento. È bene ricordare che l’interrogatorio di garanzia è previsto dalla legge e consente alle persone accusate, sulla base dei risultati delle indagini, di parlare assistite dai legali. E’ in sostanza un diritto della difesa, al termine del quale il giudice decide quali misure cautelari adottare. Si tratta di un momento particolarmente importante, dato che c’è il primo contatto tra il giudice e gli indagati, i quali hanno la possibilità di parlare per fare valere le proprie ragioni, se lo ritengono opportuno, oppure di decidere di restare in silenzio per evitare di compromettere ulteriormente la loro posizione.

Nel frattempo a Cesenatico c’è grande stupore per questo episodio di violenza, che ha visto protagonista una famiglia ed un giovane vicino, in un disegno criminale per sequestrare e picchiare brutalmente due giovani che sino al giorno prima erano di casa nella villetta degli orrori. Alla base di quello che sembra essere confermato come un ’regolamento di conti’, sembrano esserci delle questioni di droga, come emerso sin dall’inizio delle indagini condotte dai poliziotti della questura di Forlì, ma di cui non ci sarebbero stati riscontri materiali.

L’aggressione risale al 24 giugno, quando i due fratelli sono stati attirati nel garage degli aggressori accusati da questi ultimi di aver nascosto due panetti di cocaina nella rimessa della famiglia. Ma nessuno avrebbe rivendicato la proprietà dello stupefacente. I due fratelli sarebbero stati immobilizzati con un taser, legati a due sedie e colpiti più volte con una spranga e il manico di una grossa torcia in varie parti del corpo. Tra le varie intercettazioni raccolte negli atti di indagine c’è quella di una telefonata fatta dall’indagata 51enne alla madre. La donna si dice spaventata per l’accaduto e racconta alla madre tutti i momenti cruciali dell’aggressione da parte del marito e del figlio ai danni dei due fratelli e della fidanzata di uno di loro.

Giacomo Mascellani