Fratelli torturati in garage a Cesenatico, la notte di follia nell’interrogatorio in videoconferenza

Cesena, 26 luglio 2023 – Sono giorni decisivi per il futuro delle quattro persone arrestate sabato scorso con le pesanti accuse di torture e violenze, per aver segregato, legato e pestato due giovani vicini di casa. Ieri il giudice per le indagini preliminari Massimo De Paoli si è collegato in videoconferenza con il carcere di Ravenna per l’interrogatorio di garanzia di due indagati, padre e figlio di 52 e 23 anni, difesi dagli avvocati Pietro Martines e Alessandro Monteleone. Entrambi hanno parlato e, sebbene non si abbiano ancora notizie sui contenuti, è chiaro che la loro linea sia diversa da quella delle altre due persone incarcerate.

Poliziotti a Cesenatico

Lunedì il gip De Paoli aveva infatti incontrato in presenza nel carcere di Forlì, sempre per l’interrogatorio di garanzia, gli altri due protagonisti della vicenda, (la donna 51enne e il vicino di casa 23enne) i quali, difesi dagli avvocati Andrea Romagnoli, Pietro Martines e Alessandro Monteleone, si erano però avvalsi della facoltà di non rispondere. I quattro arrestati si trovano in due carceri diversi, perché sabato non c’era sufficiente spazio alla Rocca di Forlì per problemi di sovraffollamento. Adesso i legali si confronteranno per decidere quali richieste fare per migliorare la condizione dei loro assistiti.

I fatti risalgono alla sera dello scorso 25 giugno, quando la famiglia di Villamarina (padre, madre e figlio) e l’amico vicino di casa hanno attirato prima uno dei due ragazzi, con la scusa di liberare il garage della famiglia da degli oggetti che gli appartenevano (si parla di attrezzi da lavoro), per poi immobilizzarlo con un taser, legarlo ad una sedia, percuoterlo, picchiarlo con calci e pugni, colpirlo con una spranga e il manico di una grossa torcia, con minacce di morte.

Lo stesso trattamento è stato riservato poi al fratello chiamato nella stessa abitazione. Da quanto trapelato, negli stessi documenti degli investigatori si parla di atti di crudeltà e di torture. I due fratelli si sono recati al primo intervento dell’ospedale ’Marconi’ di Cesenatico ed uno dei due per accertamenti è dovuto andare al pronto soccorso dell’ospedale ’Bufalini’ di Cesena per scongiurare problemi più seri. Ad un fratello sono state curate ferite giudicate guaribili in 18 giorni e all’altro lesioni giudicate guaribili in 16 giorni. In quella notte di follia la fidanzata di uno dei due fratelli torturati, è stata anch’essa aggredita dai componenti della famiglia di Villamarina, che l’hanno colpita al capo e ai piedi, ma con ferite fortunatamente meno gravi e giudicate guaribili in 3 giorni.