Frattura alla spalla per un escursionista 60enne di Cesena

Intervento di una squadra della stazione monte Falco per soccorrere un escursionista che ha riportato una sospetta frattura alla spalla lungo l’Antica strada Romana. Un gruppo di amici è partito da Passo Mandrioli in direzione Passo Serra quando, sull’antica strada Romana nei pressi del rifugio di Nasseto, uno di questi è caduto rovinosamente a terra procurandosi diversi traumi e una sospetta frattura alla spalla. I volontari della stazione monte Falco, giunti sul posto, hanno supportato l’equipe dell’elisoccorso. L’uomo, un 60enne di Cesena, è stato elitrasportato al Trauma center di Cesena in codice 2.