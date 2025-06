Free to live, sport all’insegna di accessibilità e inclusione

A Sogliano al Rubicone lo sport è inclusione, ascolto, empatia e partecipazione. E’ un progetto nato per sensibilizzare le nuove generazioni al tema dell’accessibilità e dell’inclusione, attraverso il linguaggio diretto dello sport e la testimonianza di chi ogni giorno affronta e supera barriere fisiche e culturali. È questo lo spirito di #FREEtoLIVE, l’iniziativa promossa dall’Asd Polisportiva Soglianese con il contributo e il patrocinio del Comune di Sogliano al Rubicone, rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Dopo gli incontri durante i quali gli studenti, accompagnati da atleti paralimpici, hanno partecipato a passeggiate esplorative alla ricerca delle barriere architettoniche presenti sul territorio, il progetto si avvia verso la sua fase conclusiva con un momento di festa e condivisione. Il complesso sportivo di Sogliano Capoluogo ha ospitato la Festa dello Sport di fine anno scolastico. Ha detto Gianfranco Bernucci assessore allo sport: "Abbattere le barriere non vuol dire soltanto rimuovere ostacoli fisici, ma implica un cambiamento profondo di prospettiva. Significa imparare a riconoscere la diversità non come un limite, ma come una risorsa, e a costruire insieme una comunità che sia davvero accogliente, attenta e giusta".

Ermanno Pasolini