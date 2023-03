Fridays for future La mobilitazione per il clima si è raffreddata

Il futuro è dei giovani. A patto che ai giovani venga dato un futuro. In quest’ottica il tema dell’emergenza climatica è quanto mai attuale, soprattutto per le nuove generazioni. Quelle che ieri in ogni angolo del globo si sono date appuntamento in strade e piazze per manifestare in occasione dei ‘Fridays for Future’. E’ successo anche a Cesena, pur con numeri ridotti, visto che ieri mattina in piazza del Popolo a parlare di ecologia e di scelte di vita sostenibili c’erano una ventina di persone. Il gruppo è rimasto per ore, interagendo in modo informale e incisivo sia al suo interno che coi passanti, portando l’attenzione su tematiche che spaziavano a 360 gradi dal corretto utilizzo delle risorse del nostro pianeta, che ogni anno purtroppo diminuiscono, fino alle forme di ricchezza, con particolare riferimento ai grandissimi capitali che si accumulano nei conti di una ridottissima fetta della popolazione mondiale, con conseguenze che sfociano sui più svariati aspetti della qualità della vita, dei popoli e dei luoghi che essi abitano. Il tutto con una consapevolezza: la tutela dell’ambiente si persegue sommando tanti piccoli gesti della vita di tutti i giorni, molti dei quali hanno come comune denominatore la lotta agli sprechi, di acqua, di luce, di energia e di tutto ciò che per essere prodotto comporta un significativo impatto sull’ecosistema.