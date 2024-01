Frigorista per montaggio di impianti e condizionatori L'Azienda Agrimec Snc cerca un operaio/a con esperienza per manutenzione e montaggio impianti. Formazione tecnica e competenze meccaniche/elettriche richieste. Patente B e auto indispensabili. Contratto a tempo determinato con possibilità di indeterminato. Candidature su Portale Lavoro per Te.