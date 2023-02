Frisoni: "Sul verde soltanto iniziative a spot"

di Ermanno Pasolini

A Savignano sul Rubicone Mauro Frisoni capogruppo in consiglio del M5S dice di essere soddisfatto che il Comune abbia investito, negli ultimi tre anni, come dichiarato dall’assessore al verde Sefora Fabbri, 200mila euro nella manutenzione del verde e del patrimonio arboreo. Ma secondo Frisoni sono investimenti che però non trovano riscontro nella realtà dei fatti concreti ed incontrovertibili. E le parole di Frisoni sono chiare e vanno decisamente contro quanto fatto finora dall’assessora a livello di verde pubblico.

"Nel 2019 l’attuale giunta, si è presentata di fronte ai cittadini, con un progetto chiaro e ambizioso e cioè promettendo una vera e propria svolta green per la nostra città. Tra le tante promesse elettorali ricordiamo il parco del Cesare in via Moroni, adiacente al centro sociale Baiardi, il parco urbano di Valle Ferrovia, la riqualificazione dell’area golenale in prossimità dei magazzini comunali, oltre alla promessa di una maggior cura delle aree verdi esistenti. Abbiamo assistito invece a una serie di iniziativa a spot. Ricordiamo che il parco del Cesare, per il quale erano previsti 300mila euro è stato completamente abbandonato, mentre del parco di Valle Ferrovia è stato presentato solo un progetto di massima. In queste due aree verdi era prevista anche la realizzazione di due spazi per lo sgambamento e la cura dei cani, come riportato nel programma elettorale. Senza contare poi le tante segnalazioni che arrivano a noi consiglieri di opposizione, relative ad una scarsa cura e manutenzione delle aree verdi presenti nei quartieri, oltre ad alcune scelte che non hanno trovato approvazione da parte dei cittadini".

Frisoni ricorda che nel parco Covid in viale della Resistenza in ricordo delle persone decedute durante la pandemia, dove per una spesa di 8mila euro sono stati messi a dimora alberi ad alto fusto, molti si sono seccati e sono morti. Un altro esempio di questa incuria ha riguardato l’abbattimento di alcuni alberi pregiati, come quello presente in adiacenza al nuovo chiosco di piazza Giovanni XXIII:

"Non ci convince nemmeno il progetto del bosco urbano, oggetto di una nostra interrogazione in consiglio comunale - prosegue il capogruppo del M5S in consiglio comunale - . Nella risposta l’assessore Sefora Fabbri ha riferito che il comune di Savignano è risultato vincitore di un bando per la realizzazione di interventi di forestazione urbana nei quartieri di Capanni, Cesare, Valle Ferrovia e Centro Storico, per un importo di 140mila euro, compresa la progettazione. In merito ai due interventi già realizzati nel parco di Capanni e al Cesare nelle vicinanze del centro Baiardi, esprimiamo tutte le nostre perplessità. Secondo noi è mancato completamente il coinvolgimento delle consulte di quartiere e dei cittadini in queste decisioni. La scelta progettuale è stata indubbiamente imposta dall’alto e, inoltre, ci preoccupa non poco la manutenzione e la cura di queste aree che dovrebbe essere effettuata al fine di garantire la crescita degli alberi messi a dimora. Anche questa volta abbiamo purtroppo avuto la conferma dell’incapacità dei nostri amministratori a gestire finanziamenti importanti. Lo diciamo con disappunto e dispiacere perché non vorremmo che progetti che potrebbero davvero segnare la svolta green del nostro Comune e della nostra città, si trasformassero soltanto in occasioni perse".