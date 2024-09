Frutta e verdura in eccedenza raccolte per le famiglie bisognose

’Logistica solidale’ è il nuovo progetto dell’associazione Emporio solidale ’Il Barco’ avviato a giugno in collaborazione con il For (Filiera ortofrutticola romagnola, Mercato ortofrutticolo di Cesena) nel segno della lotta allo spreco alimentare con l’obiettivo di favorire la distribuzione gratuita agli enti benefici che li distribuiscono poi alle famiglie bisognose di grandi quantitativi di frutta e verdura di prima e seconda scelta.

Il progetto si concentra sul recupero delle eccedenze alimentari in campo ortofrutticolo ritirate dal mercato per mantenere stabilità nei prezzi; tali ritiri sono controllati dall’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agrea Emilia Romagna) e sono finanziati attraverso fondi europei per la gestione delle crisi del mercato a patto che la merce ritirata sia indirizzata alle persone che vivono situazioni di fragilità socio-economica.

Il progetto già è attuato a Parma (2019) e Rimini (2023). L’Associazione “Emporio Solidale Il Barco, capofila di una partnership con varie associazioni solidali, cura i contatti con le associazioni delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli

"La collaborazione con il mercato ortofrutticolo – commenta la coordinatrice del ’Barco’ Susanna Ricci – permette una logistica di qualità ed in totale sicurezza". Ad oggi sono stati ritirati e distribuiti 375 quintali tra frutta e verdura (sedano, cavolo verza, cicoria, lattuga, mele, susine, nettarine, cocomeri, albicocche); 62 distribuiti attraverso il servizio di Emporio Solidale alle circa 300 persone che fanno spesa gratis nel market.

"Questo progetto – commenta Alessandro Giunchi, amministratore unico di For – permette di promuovere un’alimentazione sana e genuina con una base vegetale anche per coloro che potrebbero avere un accesso limitato a questi beni alimentari freschi. "È importante costruire reti solidali come questa che coinvolgono diversi territori – afferma l’assessora ai servizi sociali Carmelina Labruzzo – per garantire pieno sostegno ai nuclei familiari più vulnerabili".