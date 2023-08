Frutta gratis in spiaggia libera

Frutta gratis in Zona Cesarini. Nella spiaggia libera di Villamarina gestita dalla Cooperativa stabilimenti balneari, questa mattina sarà offerta frutta fresca Igp di Romagna, per la gioia dei turisti, ma anche dei tanti romagnoli che amano questo spicchio di riviera. La manifestazione vede in cabina di regia le associazioni Fipe-Confcommercio e Cia-Agricoltori Italiani. La frutta coltivata in Romagna è uno dei nostri prodotti tipici, che gli agricoltori vogliono valorizzare, in un periodo delicato e reso difficile dall’alluvione ma anche dai costi di coltivazione proibitivi.