Frutta, il bilancio estivo: "Prezzi buoni, non i volumi"

Ormai a fine stagione estiva della frutta è tempo di un primo bilancio:

prezzi molto sodisfacenti, ma non altrettanto i volumi. E’ il commento di Patrizio Neri, presidente Fruitimprese Emilia Romagna (foto) che riconduce le cause a "un groviglio di motivazioni". Tutte le produzioni europee di drupacee, spiega, "hanno subito un calo di produzione dovuto a motivi climatici". Questo ha portato a "una domanda maggiore" non soddisfatta "per i pochi volumi per ettaro prodotti e gli aumenti

dei costi di gestione".