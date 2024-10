Fse Progetti Cesena al secondo successo, battuta Faenza

La seconda partita in casa per la Fse Progetti Cesena è coincisa con la seconda vittoria ottenuta nel campionato di basket femminile di serie B ai danni di una agguerrita Faenza Basket Project che le cesenati hanno sconfitto 62-57. Il primo periodo è scoppiettante, con entrambe le squadre che puntano su contropiedi e transizioni veloci; in dirittura di arrivo è però Faenza a mettere la testa avanti con un possesso di vantaggio (18-20 al 10’). Nel secondo periodo la Fse Progetti riesce a prendere le misure alle avversarie in difesa e di conseguenza anche l’attacco diventa più fluido (35-33 al 20’). Il motore cesenate torna però a ingolfarsi nel terzo quarto, con soli 9 punti messi a referto in dieci minuti e peraltro arrivati da sole due giocatrici (Duca e Pollini) mentre le altre sette scese in campo sembrano narcotizzate dalla difesa faentina che riprende in mano le redini dell’incontro provando a scappare via (44-51 al 30’). Negli ultimi dieci minuti il copione cambia definitivamente a favore delle padrone di casa: la Fse Progetti trascinata da Bianconi, dai rimbalzi di Andrenacci che ne cattura cinque solo nell’ultimo periodo e dagli assist di Gori (3 in 4 minuti) si riporta a strettissimo contatto. A quel punto comincia un ‘braccio di ferro’ tra difese che dura fino al termine dell’incontro con gli attacchi in grado di segnare in totale solamente 6 punti negli ultimi quattro minuti; la Fse può gestire l’esiguo vantaggio acquisito fino alla sirena finale.