Fuga dal settore turistico Uil: "Paghe basse e diritti negati"

di Annamaria Senni

"Vorrei rassegnare le dimissioni". E’ la frase pronunciata sempre più spesso da chi lavora nel comparto del turismo, secondo quanto sostiene Uiltucs, la categoria della Uil che si occupa del lavoro nel commercio turismo e servizi. "Da inizio stagione ad oggi – spiega Maurizio Milandri, segretario di categoria Uiltucs - abbiamo riscontrato un altissimo numero di licenziamenti nel settore del turismo. Da un anno a questa parte le dimissioni che solo noi abbiamo trattato nel Cesenate sono state 150 tra dipendenti di bar, ristoranti, pubblici esercizi e lavoratori stagionali al mare, numeri in aumento rispetto agli anni scorsi". Il 70% di coloro che si sono licenziati sono giovani che si ritrovano troppo spesso con contratti che non rispettano condizioni di lavoro che vedano un adeguato riconoscimento economico. "Nel turismo stagionale – continua Milandri - il contratto è una chimera, e tanti titolari forfettizzano dodici ore al giorno di lavoro, sette giorni su sette, per 1.200 o 1.300 euro al mese. Questo è sfruttamento, perché bisognerebbe arrivare a pagare stipendi di 2.000 euro al mese con un giorno di riposo a settimana". E se i numeri di chi ha lasciato la propria posizione professionale per abbracciare nuovi desideri e ambizioni sono aumentati in diversi settori, soprattutto dopo il lockdown, nel turismo si sta vivendo una vera e propria disaffezione a quei lavori che un tempo erano ambiti e ricercati. "Le cose devono cambiare – continua Milandri – un bagnino in uno stabilimento balneare guadagna poco più di 1.000 euro lavorando 12 ore al giorno, e così pure chi lavora negli alberghi, come cameriere ai piani o in sala, ad eccezione solo dei cuochi che hanno uno stipendio più alto. Il personale per la stagione estiva è sempre più carente e se si continua così tra cinque anni sarà veramente difficile trovarlo. C’è stata un’ondata di persone provenienti dall’Est Europa che venivano assunte per lavorare negli alberghi negli anni passati, ma ora gli stranieri scelgono altri paesi per lavorare, come l’Inghilterra o la Germania, dove gli stipendi sono più alti". Nel settore turistico, secondo quanto riporta Uiltucs, vi sono molti esercenti e imprenditori che perseguono come loro unico obiettivo il loro esclusivo profitto personale, senza restituire nulla al territorio, utilizzando il costo del lavoro, l’elusione contributiva e delle tasse come unici strumenti per rendere competitive le loro imprese, andando ad infangare così l’imprenditoria sana che pur esiste. "Stiamo cercando di monitorare la situazione – conclude Milandri – e per questo, Uiltucs Emilia-Romagna ha lanciato la campagna ‘Zero Schiavi in Riviera’. Attraverso la compilazione di schede anonime stiamo raccogliendo dati e testimonianze di lavoratori e lavoratrici stagionali per poi creare un report, che a fine stagione, ci darà la possibilità di studiare e esaminare le criticità che emergono dall’occupazione stagionale estiva nel nostro territorio nel settore del turismo. Una situazione che deve cambiare".