Fuga di gas, evacuate cinque famiglie

Una fuga di gas ha tenuto con il fiato sospeso parecchie famiglie della zona di Cannucceto e del quartiere Madonnina Santa Teresa. Siamo nelle prime campagne di Cesenatico, dove alcuni residenti e passanti, nel primo pomeriggio hanno avvertito un forte odore di gas metano. L’allarme è scattato attorno alle 16.50 e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Cesena e dei vigili del fuoco volontari di Cesenatico. La fuga di gas è stata individuata in una cabina dove c’è una centrale per la distribuzione del gas, dove parte di una tubazione a media pressione presentava un malfunzionamento che ha causato la perdita. Per mettere in sicurezza l’area e consentire l’intervento in sicurezza, sono giunte anche delle pattuglie dei carabinieri della compagnia di Cesenatico e della polizia locale, che hanno temporaneamente bloccato il traffico sulla via Santarelli, deviandolo su strade vicine. Per motivi precauzionali sono state fatte evacuare cinque famiglie residenti in zona, che in serata sono riuscite a far ritorno. I tecnici della società che si occupa della gestione e della distribuzione del gas, sono intervenuti assieme ai pompieri e hanno riparato il guasto. Giacomo Mascellani