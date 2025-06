"Full immersion in lingua inglese"

Lara Fanti organizza ‘English Summer 2025’ (corso intensivo di lingua) con il centro sociale Cesenatico Insieme Aps e la Easy English. "Il corso per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni inizia domani al parco di Levante di Cesenatico. È un’occasione per tutti coloro che vogliono approfondire la lingua inglese. Avremo 40 ospiti, suddivisi in 4 squadre. I temi di quest’anno sono i 4 elementi: terra, acqua, aria, fuoco. Gli educatori parlano ai ragazzi esclusivamente in inglese e avremo studenti che fanno da interpreti. Tra le tante attività i ragazzi andranno a visitare la facoltà di Veterinaria di Cesenatico con cui approfondiranno il progetto ‘La ripopolazione del polpo’".