Fumaiolo Fest, tre giorni di emozioni

Il Fumaiolo Fest concede ben volentieri il bis. Dopo il debutto con l’edizione 2024, torna infatti nella Vallata del Savio, lassù dove il grembo di madre terra dà vita anche al Tevere, il Fumaiolo Fest che quest’anno offre un programma ancora più ricco. Tre giorni avvolti e avvinti fra natura, musica, sapori di bosco e della gastronomia tipica locale. Col 2025 le giornate di festa passano, dunque, da due a tre. L’appuntamento è sul massiccio del Fumaiolo e dintorni, luogo simbolico dove nascono il Tevere e il Savio. La manifestazione è organizzata da Mixer Eventi, col contributo dell’Unione Valle del Savio e la promozione della DMC I Percorsi del Savio. Collaborazione altresì di Fumaiolo Sentieri di Balze.

"Il programma della tre giorni in vetta al nostro Appennino – informano gli organizzatori – prevede escursioni in paesaggi mozzafiato, degustazioni di prelibatezze locali, esperienze di benessere rigeneranti, concerti musicali all’aperto sotto le stelle, coinvolgenti momenti culturali. Il tutto con un approccio sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Il consiglio ai partecipanti è quello di portare con sé scarponi, zaino e cuore aperto. Fumaiolo Fest non è solo un evento, ma un’esperienza da vivere insieme".

Fumaiolo Fest prenderà il via con una giornata speciale, sospesa tra spiritualità, tradizione e convivialità. Infatti domani, all’omonimo eremo, si terrà la Festa di Sant’Alberico nei pressi di Capanne di Verghereto. Varie funzioni religiose accompagneranno i pellegrini in un percorso di raccoglimento e fede. Cibo per lo spirito, ma anche per il corpo. E’ previsto il pranzo del pellegrino, con i sapori genuini dell’Aps Radici (prenotazioni al 333/6242757), oltre all’intrattenimento musicale.

Il Festival riprenderà sabato 30, quando i protagonisti saranno natura, sapori e musica dal vivo. Nel corso della giornata escursione a piedi (ore 9.30), e escursione a cavallo (alle 9), con partenza dal Centro Visite Moia, nei pressi di località La Straniera di Verghereto fino alle sorgenti del Savio, dove si terrà un momento conviviale e musicale in quota. Rientro alle 16 per il festival musicale con The Urgonauts, Casa del Vento e Etta. Sarà presente uno stand gastronomico.

Domenica 31 agosto, ultima giornata del Festival, escursioni, pranzo, teatro. E a proposito di teatro, nel pomeriggio, in piazza San Giovanni, andrà in scena lo spettacolo di improvvisazione teatrale ’A Veglia con Altrove’, per chiudere Fumaiolo Fest 2025 con storie e risate condivise. Partenze sempre dal Centro Visite Moia per escursioni a piedi e a cavallo, fra sorgenti, faggete e panorami naturali di grande suggestione, con arrivo al borgo di Capanne. Pranzo conviviale presso Aps Radici.

Gilberto Mosconi