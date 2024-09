Fumaiolo Fest, weekend tra cultura e natura

Fine settimana in vetta al comprensorio cesenate. Sabato 7 e domenica 8 settembre sale in Alto Savio e Alto Tevere un grande evento, proprio lassù zampillano il Tevere e il Savio. Per questo weekend andrà infatti in scena la prima edizione di Fumaiolo Fest, nell’ambito del a rassegna "Savio Trail 2024", con organizzazione a cura di Mixer Eventi. Due giornate ricche di appuntamenti, in cui natura, cultura, musica e gastronomia, si fonderanno per celebrare la bellezza e la ricchezza di un paesaggio iconico. Il programma prevede escursioni in paesaggi mozzafiato, degustazioni di prelibatezze locali, esperienze di benessere rigeneranti, concerti all’aperto sotto le stelle, momenti culturali coinvolgenti. Ritrovo sabato, alle 10, ad Alfero di Verghereto al Camping Cascata. Poi avranno inizio le attività, con una camminata alla Cascata dell’Alferello, insieme alle guide di Fumaiolo Sentieri. Alle 12,30 pranzo al ristorante Albini di Alfero. Alle 14,30 seconda passeggiata a tema botanico, con ritrovo al Parco del Casone. Prima, alle 12, al Valico di monte Fumaiolo (1.407 msl) stand gastronomico e spazio didattico di Legambiente sul tema "Abitare la terra con consapevolezza". Alle 16 un grande energetico programma musicale, che vedrà il live dei Gattamolesta, per proseguire alle 18 con il concerto dei Lennon Kelly e alle 20 con la musica dei Post Funk. Anche domenica offrirà vari interessanti appuntamenti: alle 9,30 a Balze, in Piazza XVII Luglio, buffet di benvenuto con prodotti tipici, a cura della Pro Loco. Alle 10 escursione alla volta del valico di Monte Fumaiolo. Accompagneranno il percorso un concerto acustico itinerante delle Iris Quartet. Inoltre, escursione alla sorgente del Tevere, lezione di Yoga. Info: 334/9121542.