Fumaiolo imbiancato. Domani prima ciaspolata

Camminare felpatamente sulla neve con le ciaspole. Da qualche giorno, infatti, si può bellamente ciaspolare anche sul maestoso e magnifico massiccio del Fumaiolo di Balze di Verghereto, dopo che domenica 8 e lunedì 9 dicembre i fiocchi bianchi sono caduti anche sul crinale tosco-romagnolo, lasciando sul terreno qualche decina di centimetri di neve, una coltre bianca adatta, in specie, per camminarvi sopra con le ciaspole. Quelle racchette per neve, realizzate una volta in legno e in maniera "casalinga", erano "calzate" anche dagli abitanti della campagna delle montagne d’Alto Savio per camminare senza affondare sulla neve. Adesso, anzi già da qualche decennio, realizzate invece in vario materiale e in diversi modelli, sono diventate una moda seguita e praticata da tanti appassionati della "Dama bianca". Per domenica 15 dicembre, l’associazione Fumaiolo Sentieri di Balze ha promosso la prima ciaspolata della stagione 2024/2025. Il ritrovo la mattina, alle 9, al valico di Monte Fumaiolo, per dare il via ad una "ciaspolata", che avrà difficoltà medio-facile. Il candido percorso si svilupperà dal valico verso Ripa del Monticino, Ripa della Moia, Rifugio Giuseppe e poi ritorno a valico di monte Fumaiolo. E’ necessaria la prenotazione col referente di Fumaiolo Sentieri: Alberto Moretti (328/2161904), coadiuvato da Francesco e Lisa. Per partecipare alle escursioni (gratuite) è obbligatorio il possesso della tessera soci 2025 di Fumaiolo Sentieri, sottoscrivibile, anche presso i relativi referenti prima della partenza dell’escursione, al prezzo di 10 euro annui. Possibilità noleggio ciaspole in loco: info@fumaiolosentieri.it

Gilberto Mosconi