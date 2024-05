Fumaiolo sentieri, nuove cariche e progetti a sostegno della natura

Si è tenuta, nei giorni scorsi, l’Assemblea dei soci di "Fumaiolo Sentieri" di Verghereto, che ha provveduto all’elezione dei membri del nuovo Consiglio direttivo. "Fumaiolo Sentieri", encomiabile sodalizio di volontariato, fondato nel 2012, senza finalità di lucro, si propone di promuovere attività a stretto contatto con la natura, a carattere naturalistico e sportivo, favorendo la crescita del turismo e diffondendo la cultura della natura e della montagna. Il nuovo Consiglio di Fumaiolo Sentieri si è poi riunito per eleggere le cariche sociali. Presidente è stato eletto Francesco Giovannini, vicepresidente Paolo Acciai, tesoriere Leonardo Moretti, segretario Alberto Moretti, consiglieri Loredana Ambrogetti, Gian Marco Burioni, Nicole Bernabini, Mirco Bernabini, Ivan Guerrini, Francesco Gabrielli, Marta Monti, Michele Mazzoli, Gianni Taccioli. Dice il neo-presidente Giovannini: "Il nuovo Consiglio di "Fumaiolo Sentieri" ha presentato la volontà di rinnovamento delle cariche sociali, nonostante gli eccellenti risultati dei precedenti mandati, conseguiti con la guida dell’ex presidente Paolo Acciai, al fine di dare continuità direttiva mediante nuove modalità e strategie. La proposta della nuova dirigenza sarà sempre di carattere ambientale, con progetti sportivo-culturali come i "sentieri teatrali" e i concerti nel bosco, progetti di educazione scolastica "a Scuola nei Sentieri", progetti con le Università, lancio della APP per la mappa escursionistica di Fumaiolo Sentieri".

Aggiunge, poi, Giovannini: "Sarà necessario rimboccarsi le maniche nel prossimo triennio per l’attuazione dell’ingente investimento per l’ammodernamento e la sostituzione della vecchia segnaletica verticale con nuovi pali in acciaio e tabelle resistenti agli agenti atmosferici sui circa 200 chilometri di sentieri gestiti su tutto il vasto territorio comunale".

gi. mo.