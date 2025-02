Fumaiolo Winter Trail, aperte le iscrizioni per la gara podistica

Sono aperte le iscrizioni per partecipare, domenica 23 febbraio, alla corsa podistica Fumaiolo Winter Trail, che si svolgerà, sia con la neve che col bel tempo, lungo sentieri e mulattiere del crinale tosco-romagnolo. Partenza la mattina, alle 9.30, da Ville di Montecoronaro di Verghereto. Nel borgo di Ville, il paese della pera cocomerina, è fissato anche il traguardo. La corsa si snoderà su un percorso nuovo, che si sviluppa per 13 chilometri su e giù per il crinale dell’alto Appennino cesenate. E’ previsto anche un percorso ridotto, lungo complessivamente 10 chilometri, con partenza alle 9. Alla gara potrà partecipare un numero massimo di 150 concorrenti. La quota di iscrizione è di 15 euro a persona, comprendente anche il "polenta party", la cura dell’organizzazione, la presenza di accompagnatori lungo il percorso, l’assicurazione. Per informazioni e iscrizioni consultare il sito www.vergheretotrail.com.