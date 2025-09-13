FuMe Festival si chiude con Tondelli e il drago

Si avvia a conclusione una fortunata edizione di Fu Me (Future Memorie) Festival promosso da Alchemico Tre, con la direzione artistica di Michele Di Giacomo e la consulenza musicale di Alex Monogawa. Tema della sesta edizione "Città Viva-Architettura", per riflette sul rapporto tra teatro, spazio urbano, memoria, architettura, coinvolgendo la città come luogo scenico vivo. Nell’arco di 13 giorni la manifestazione contemplava quattro prime nazionali e oltre venti appuntamenti tra danza, prosa, stand-up, musica, mostre, passeggiate e performance.

In linea con la tematica scelta, questo pomeriggio, alle 15.30, l’ex Bar Cristina ospita "I luoghi che abito", un laboratorio di scrittura ed esplorazione urbana. A guidare i partecipanti sarà Alice Keller, autrice di romanzi, graphic novel e cofondatrice della libreria per l’infanzia Momo di Ravenna. A seguire, al Teatro Bonci alle 21, va in scena "Altri libertini" di Pier Vittorio Tondelli, adattamento dal romanzo omonimo e regia di Licia Lanera. Dei sei racconti che compongono il romanzo "in modo che ciascuno di essi, pur costituendo una unità a sé, confluisca in un romanzo sostanzialmente unitario che è quello della mia terra e dei nostri miti generazionali" scriveva l’autore. Lanera sceglie di lavorare su Viaggio, Altri libertini e Autobahn. I tre racconti si fondono in un unico tessuto drammaturgico, animato da quattro corpi e quattro voci: Giandomenico Cupaiuolo, Danilo Giuva, Roberto Magnani e Licia Lanera. È proprio Lanera, con un adattamento sensibile e rigoroso, a ergersi a portavoce di una generazione: quella degli anni ’80, segnata dalla scrittura di Tondelli e oggi riletta attraverso la lente della propria esperienza. Lanera trae linfa tanto dalla propria biografia quanto da quella dei compagni di scena. Altri libertini valse a Tondelli l’attenzione della critica e l’affetto dei suoi lettori più giovani, ma pochi giorni dopo la pubblicazione il testo fu sequestrato per oscenità, l’autore processato e in seguito assolto.

Domani alle 18 si terrà la visita al Teatro Bonci a cura della Delegazione FAI di Cesena con la collaborazione di ERT Teatro Nazionale e Comune di Cesena (la visita è gratuita su prenotazione e aperta ad un massimo di 25 persone). Sempre domani alle 19 presso Ex bar Cristina incontro "Lo spazio che cambia - Un turismo insostenibile", riflessioni sul fenomeno dell’ overtourism. A condurre sarà Salvatore Papa, caporedattore di Zero a Bologna, in dialogo con il giornalista Alex Giuzio. Sempre domani e ancora al Teatro Bonci, una prima nazionale: alle 21 Frosini/Timpano presentano "Caccia ‘l drago". Fabula in musica liberamente ispirata all’opera di Tolkien, di e con Daniele Timpano, con la regia firmata da Elvira Frosini e Daniele Timpano. La produzione è a cura de Gli Scarti – Centro di Produzione Teatrale di Innovazione e di Kataklisma teatro. Lo spazio scenico è astratto ed essenziale, lontano da qualsiasi atmosfera fiabesca o infantile, ed è qui che prende vita un racconto in cui un "attore supermarionetta" prova a narrare la vicenda di un pacifico contadino dell’Inghilterra medievale, trascinato suo malgrado in una caccia al drago.