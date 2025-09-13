Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Decalogo per le aree interne
Cesena
CronacaFuMe Festival si chiude con Tondelli e il drago
13 set 2025
RAFFAELLA CANDOLI
Cronaca
FuMe Festival si chiude con Tondelli e il drago

Ultimi due giorni della sesta edizione: questa sera al teatro Bonci va in scena l’adattamento di Licia Lanera del romanzo ’Altri libertini’.

Daniele Timpano interprete di ’Caccia ‘l drago’

Daniele Timpano interprete di ’Caccia ‘l drago’

Si avvia a conclusione una fortunata edizione di Fu Me (Future Memorie) Festival promosso da Alchemico Tre, con la direzione artistica di Michele Di Giacomo e la consulenza musicale di Alex Monogawa. Tema della sesta edizione "Città Viva-Architettura", per riflette sul rapporto tra teatro, spazio urbano, memoria, architettura, coinvolgendo la città come luogo scenico vivo. Nell’arco di 13 giorni la manifestazione contemplava quattro prime nazionali e oltre venti appuntamenti tra danza, prosa, stand-up, musica, mostre, passeggiate e performance.

In linea con la tematica scelta, questo pomeriggio, alle 15.30, l’ex Bar Cristina ospita "I luoghi che abito", un laboratorio di scrittura ed esplorazione urbana. A guidare i partecipanti sarà Alice Keller, autrice di romanzi, graphic novel e cofondatrice della libreria per l’infanzia Momo di Ravenna. A seguire, al Teatro Bonci alle 21, va in scena "Altri libertini" di Pier Vittorio Tondelli, adattamento dal romanzo omonimo e regia di Licia Lanera. Dei sei racconti che compongono il romanzo "in modo che ciascuno di essi, pur costituendo una unità a sé, confluisca in un romanzo sostanzialmente unitario che è quello della mia terra e dei nostri miti generazionali" scriveva l’autore. Lanera sceglie di lavorare su Viaggio, Altri libertini e Autobahn. I tre racconti si fondono in un unico tessuto drammaturgico, animato da quattro corpi e quattro voci: Giandomenico Cupaiuolo, Danilo Giuva, Roberto Magnani e Licia Lanera. È proprio Lanera, con un adattamento sensibile e rigoroso, a ergersi a portavoce di una generazione: quella degli anni ’80, segnata dalla scrittura di Tondelli e oggi riletta attraverso la lente della propria esperienza. Lanera trae linfa tanto dalla propria biografia quanto da quella dei compagni di scena. Altri libertini valse a Tondelli l’attenzione della critica e l’affetto dei suoi lettori più giovani, ma pochi giorni dopo la pubblicazione il testo fu sequestrato per oscenità, l’autore processato e in seguito assolto.

Domani alle 18 si terrà la visita al Teatro Bonci a cura della Delegazione FAI di Cesena con la collaborazione di ERT Teatro Nazionale e Comune di Cesena (la visita è gratuita su prenotazione e aperta ad un massimo di 25 persone). Sempre domani alle 19 presso Ex bar Cristina incontro "Lo spazio che cambia - Un turismo insostenibile", riflessioni sul fenomeno dell’ overtourism. A condurre sarà Salvatore Papa, caporedattore di Zero a Bologna, in dialogo con il giornalista Alex Giuzio. Sempre domani e ancora al Teatro Bonci, una prima nazionale: alle 21 Frosini/Timpano presentano "Caccia ‘l drago". Fabula in musica liberamente ispirata all’opera di Tolkien, di e con Daniele Timpano, con la regia firmata da Elvira Frosini e Daniele Timpano. La produzione è a cura de Gli Scarti – Centro di Produzione Teatrale di Innovazione e di Kataklisma teatro. Lo spazio scenico è astratto ed essenziale, lontano da qualsiasi atmosfera fiabesca o infantile, ed è qui che prende vita un racconto in cui un "attore supermarionetta" prova a narrare la vicenda di un pacifico contadino dell’Inghilterra medievale, trascinato suo malgrado in una caccia al drago.

