Fumetti a 630 bimbi delle scuole per invogliarli alla lettura

Un fumetto di Topolino in regalo a tutti gli scolari del Secondo Circolo Didattico di Cesenatico. Accadrà giovedì mattina, quando Antonio Castagnola dell’associazione Soccorso Letterario, farà visita ai 630 bambini delle scuole, portando loro un fumetto di Topolino. Grazie alla generosità di un collezionista di fumetti, nei mesi scorsi sono arrivati a Soccorso Letterario più di 600 fumetti di Topolino, di quelli con cui sono cresciuti i genitori dei bambini e dei ragazzi di oggi. Così i volontari hanno deciso di confezionarli singolarmente come regalo, per dare un valore aggiunto al fumetto. Lo scopo dell’iniziativa è invogliare i bambini alla lettura. "I fumetti sono un importante strumento didattico – dice Antonio Castagnola – è una forma di narrazione visiva che combina testo e immagini, per raccontare una storia. Infatti attraverso le parole onomatopeiche, che riproducono il rumore o il suono associato a un oggetto, la storia del fumetto arriva ai bambini in un modo più veloce e coinvolgente. Grazie alla lettura dei fumetti, i bambini non solo imparano a leggere, ma sviluppano anche importanti competenze, come la comprensione del testo, l’arricchimento del vocabolario e lo sviluppo della creatività. Una volta letti, questi fumetti di Topolino potranno essere scambiati tra gli studenti. Leggere fumetti non è solo un passatempo, ma rappresenta un prezioso strumento educativo, soprattutto per i giovani lettori alle prime armi. Noi tutti – conclude Castagnola –, ci auguriamo che i regali vengano graditi dai bambini e anche dai genitori".

g.m.