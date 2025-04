Fumetti di Topolino vintage in regalo agli studenti

Ha riscosso un grande successo l’iniziativa dell’associazione Soccorso Letterario, che nei giorni scorsi ha consegnato un fumetto di Topolino in regalo a tutti gli scolari del secondo circolo didattico di Cesenatico. Antonio Castagnola ha incontrato i 630 bambini delle scuole, portando loro un fumetto di Topolino. Grazie alla generosità di un collezionista di fumetti, nei mesi scorsi sono arrivati a Soccorso Letterario più di 600 fumetti di Topolino, di quelli con cui sono cresciuti i genitori dei bambini e dei ragazzi di oggi. Così i volontari hanno deciso di confezionarli singolarmente come regalo, per dare un valore aggiunto al fumetto. Lo scopo dell’iniziativa è invogliare i bambini alla lettura. Antonio Castagnola commenta così l’iniziativa: "I sorrisi dei bambini e le loro emozioni nel ricevere un fumetto di Topolino vintage hanno reso la giornata unica. Con l’Ape Letteraria ho fatto visita ai bimbi del plesso di Villamarina, a Sala e a Villalta. Tutti hanno ricevuto in regalo un fumetto, che deriva dalla collezione di un ragazzo che li ha donati a Soccorso Letterario. Ringrazio il dirigente scolastico Saverio Gallizzi, che mi ha accompagnato per l’intero tour, tutti gli insegnanti ed il personale non docente, per la calorosa accoglienza".

Soccorso Letterario in questo periodo sta portando avanti molte iniziative dedicate agli appassionati di lettura e per avvicinare ai libri un pubblico sempre più vasto, attraverso iniziative originali e molto apprezzate, perchè realizzate con puro spirito di volontariato.

Giacomo Mascellani