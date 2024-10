Funerale all’unione civile . Processo da rifare

Funerale durante unione civile a Cesena, la Corte d’appello di Bologna annulla sentenza di primo grado.

Tutto da rifare il processo che vede imputati 10 ex appartenenti a Forza Nuova, tra cui l’ex segretario regionale Mirco Ottaviani, oggi dirigente del Movimento Nazionale- La Rete dei Patrioti, accusati di aver inscenato un funerale per le vie di Cesena durante la celebrazione di un’unione civile avvenuta il 5 febbraio 2017. Si trattava di undici militanti di estrema destra che iavevano inscenato un finto "funerale d’Italia", portando in spalla una bara per protestare contro l’unione civile tra due uomini gay celebrata quel giorno in Comune. In primo grado gli imputati erano stati assolti dall’accusa di aver violato la legge Mancino - capo d’imputazione originario e principale contestato dalla procura - ma condannati dal Tribunale di Forlì in composizione collegiale a una multa di duemila euro per il reato di diffamazione aggravata, nonché al risarcimento di mille euro nei confronti delle parti civili costituite Arcigay Rimini e Rete Lenford Avvocatura per i diritti Lgbt.

La sentenza è stata impugnata in appello dai difensori, gli avvocati Mario Giancaspro e Tommaso Golin, secodo cui il reato di diffamazione a mezzo stampa sarebbe stato contestato dal pubblico ministero alla chiusura del dibattimento in assenza degli appellanti, in palese violazione del diritto alla concessione di un termine a difesa. Sempre secondo la difesa, la competenza in materia di diffamazione aggravata non sarebbe spettata al tribunale in composizione collegiale, bensì al monocratico, andando a determinare pertanto una nullità assoluta nell’iter procedurale.

I giudici del collegio d’appello di Bologna hanno accolto il ricorso dei difensori, annullando la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì, rinviando gli atti al giudice di primo grado.