Funerali di Gilberto Savini, l'ultimo saluto a un uomo di Cesena

Oggi si terranno i funerali di Gilberto Savini, un uomo residente con la famiglia a Bagnarola, noto per aver lavorato all’interno del Servizio igiene dell’Auls di Cesena, ma anche per il suo impegno nel calcio e per la simpatia. Alle 14.30 la salma sarà trasportata dall’ospedale Marconi alla chiesa di Bagnarola, dove si terrà la funzione religiosa. Gilberto si è spento martedì a 72 anni; lascia la moglie Loredana, il figlio Fabio con la compagna Alina, la figlia Guendalina, il genero Stefano ed i nipoti Nicolò, Isabella e Cristian.