Fuoco al barbecue, l’Acli dà il via alla ‘Rosticciana swing’

Oggi, dalle 19.30 in poi, a San Giovanni in Galilea, la storica frazione sul colle più alto del Comune di Borghi, il circolo Acli, conosciuto come "Casa della Compagnia", con il patrocinio del Comune, organizza la seconda edizione della "Rosticciana Swing". Si tratta di un ritorno dopo la prima edizione fatta nel 2019 con grande successo. Un gruppo di soci del circolo e di volontari del paese, hanno deciso di organizzare la festa che richiama gente da ogni parte. Alle 19.30 fuoco al barbecue e via alla cottura sulla brace della rosticciana, le costine di maiale cotte non singolarmente, ma in pezzo unico. Poi salsiccia, radicchio e cipolla e piadina. Costo: 12 euro, bevande escluse. Per info: Ivan 335-7550318 oppure Stefano 328- 0989299. La serata sarà rallegrata dal dj Sauro con musica degli anni ‘50, accompagnata dal gruppo di ballerini "The Stompers" swing school, con corsi di ballo a Cesena e a Rimini. Per l’occasione verrà chiusa al traffico la strada che attraversa il borgo storico di San Giovanni in Galilea dove verranno allestite lunghe tavolate per potere mangiare la rosticciana. Fra l’altro il Circolo Acli San Giovanni in Galilea sorto con la Casa della Compagnia nata nel 1914 e che quest’anno festeggia i 110 anni di vita, è diventato associazione di promozione sociale e si prodiga per organizzare eventi al fine di portare gente nella frazione. Negli ultimi due anni, fra la gioia di tutti gli abitanti, sono arrivate ad abitare a San Giovanni in Galilea cinque nuove famiglie. Nel dopoguerra la frazione contava oltre 600 abitanti. Oggi nel borgo sono rimasti in poco più di 50 che formano una ventina di famiglie e tutto è stato ristrutturato con un look spettacolare.

Ermanno Pasolini