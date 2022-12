Fuoco incrociato su Luca Ferrini

Dopo l’aggressione all’interno della stazione ferroviaria, l’assessore comunale Luca Ferrini torna nel mirino delle forze politiche d’opposizione. Il Movimento 5 Stelle torna a battere sulla richiesta di dimissione a Ferrini e invoca l’intervento del prefetto Antonio Corona invitandolo "di dare seguito al protocollo ‘Mille occhi sulla città’ sottoscritto il 6092022 senza dimenticare che é figura titolare del potere di Ordinanza in materia di sicurezza". "Ci rivolgiamo al prefetto – prosegue il M5S – senza aspettarsi più nulla da chi fa annunci di nuove bizzarrie tipo l’eventuale ‘Altra Stazione5.1’ un po’ come prenotare il lifting del viso senza preoccuparsi di cuore e polmoni".

Il Movimento 5 Stelle cesenate rinnova la sua richiesta di un posto fisso di polizia all’interno della stazione ferroviaria. Una proposta già rigettata in partenza dall’assessore Ferrini che in un’intervista al Carlino sarcasticamente ha fatto notare che la sede della polizia locale sia già a poche centinaia di metri della stazione.

Una battuta che non è piaciuta certo ai consiglieri comunali della Lega. "Insicurezza e degrado. L’assessore Luca Ferrini e la Giunta Lattuca non sono più credibili, hanno fallito su tutti fronti" dicono Antonella Celletti, Fabio Biguzzi, Enrico Sirotti Gaudenzi, Beatrice Baratelli. E proseguono:"Inutile l’autoassoluzione di Ferrini sul proprio operato: la questione sicurezza è stata sottovalutata quando non ignorata. La Giunta Lattuca, dunque, non può scansare le proprie responsabilità". Per i leghisti cesenati gli street tutor non sono la panacea di tutti i mali ma "se fossero entrati in attività quando lo ha chiesto la Lega avrebbero potuto dare risultati maggiormente tangibili, soprattutto se inseriti in un contesto più articolato di provvedimenti. Il primo dei quali avrebbe dovuto essere il presidio fisso della PM in piazzale Marx. Anche in questo caso, le teorie di Ferrini fanno acqua da tutte le parti. Se il comando della PM distante 200 metri, a dire dell’assessore, rappresentasse davvero un deterrente, non avremmo dovuto assistere agli episodi criminosi denunciati in quell’area negli ultimi anni. Tutto fumo. Come i murales e le mediazioni relazionali degli operatori di strada voluti fortemente dalla Giunta Lattuca, rivelatisi del tutto inutili visti i risultati. Si deve cambiare registro e ascoltare le opposizioni accogliendone i suggerimenti".