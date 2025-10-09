’Fuori conTesto’ compie dieci anni

Decima edizione di ’Fuori conTesto’, il festival letterario e culturale che porta la parola scritta e il pensiero critico nel cuore dell’Appennino, e che torna a Bagno di Romagna per questo fine settimana da domani a domenica 12 ottobre.

"In un tempo in cui i grandi eventi culturali si concentrano nei centri urbani – sottolinea in una nota il Comune di Bagno – Fuori conTesto continua a rappresentare un presidio di dialogo e partecipazione nelle aree interne, un modo per restare a riflettere, per dare voce a una comunità che crede nella forza della cultura come strumento di incontro, crescita e appartenenza. Giungere alla decima edizione significa, per chi lo organizza e per chi lo vive, molto più che celebrare un traguardo. E’ la testimonianza concreta di un impegno collettivo, di una scommessa iniziata dieci anni fa e rinnovata ogni anno con passione, idee e desiderio di confronto".

Il festival, totalmente gratuito, nasce sotto l’egida del Centro Studi Valgimigliani di Bagno-San Piero e dall’idea di Silvia Alessandrini, Roberto Greggi, Deborah Mosconi, Enrico Spighi e Marco Valbruzzi, con la collaborazione di un ampio gruppo di volontari, professionisti e realtà culturali del territorio, tra cui insegnanti e studenti del Liceo scientifico Righi di Bagno.

"Promosso dal Comune di Bagno, Fuori conTesto si conferma così un appuntamento centrale per la programmazione culturale e turistica della Valle del Savio – aggiunge il Comune termale d’Alto Savio –, capace di unire luoghi, persone e generazioni intorno al linguaggio universale dei libri".

Intanto già dal 2 ottobre, con l’inaugurazione a San Piero della mostra ’Dieci anni di letture sul confine d’Appennino’ (aperta sino a domenica), il festival, come detto, festeggia il suo decimo compleanno attraverso immagini, parole e ricordi di un progetto culturale che ha saputo crescere nel tempo, mantenendo intatta la propria identità.

Da domani a domenica, Fuori conTesto proporrà un programma diffuso tra Bagno e San Piero, che intreccia letteratura, arte, musica, laboratori. Impossibile dar conto anche soltanto dell’elenco degli eventi, iniziative, conferenze, laboratori e altri appuntamenti, modulati appunto fra i borghi di Bagno e San Piero. Breve cenno, però, alla serata di sabato (alle 21) che vedrà l’assegnazione del Premio Manara Valgimigli 2025 (nato a San Piero nel 1865) al filologo e linguista Paolo Trovato, professore emerito dell’Università di Ferrara, che terrà una lectio dal titolo ’Qualche parola sull’edizione della Commedia’. Dialogheranno con lui il sindaco Enrico Spighi, l’assessora Silvia Alessandrini, i docenti Giovanni Benedetto, Marino Biondi, Roberto Greggi, Marco Valbruzzi.

Gilberto Mosconi