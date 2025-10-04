Fuori dai locali in centro. Il ritorno dei sorveglianti

Tornano in centro città da oggi al 31 dicembre gli street tutor, figure professionali impiegate in attività di prevenzione dei rischi in spazi adiacenti ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici. Un’azione consolidata e apprezzata dagli esercenti e dai frequentatori della ‘movida’, che mira a garantire sicurezza e supporto nelle serate del fine settimana, specie nelle aree centrali più frequentate.

Un servizio di prossimità e prevenzione. "Questo servizio – commenta l’assessore alla sicurezza e alla legalità Luca Ferrini – viene riproposto nella stessa ottica degli anni passati come integrazione e supporto all’attività della polizia locale e delle altre forze dell’ordine che presidiano il territorio comunale in a collaborazione".

"Queste figure sono addetti alla vigilanza – prosegue l’assessore Ferrini – con funzioni di controllo, monitoraggio e prevenzione disciplinati da una legge regionale del 2003 e impiegati come facilitatori di strada per le zone sensibili dove si concentrano gli eventi. Il servizio si concentrerà nelle aree del centro dove sono presenti i locali di pubblico esercizio e di pubblico spettacolo maggiormente frequentati”.

"È questa un’azione – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – che riproponiamo dopo aver raccolto pareri favorevoli da cittadini ed esercenti, oltre che dalle associazioni di categoria. Vogliamo garantire maggiore attenzione, presenza e sicurezza negli spazi comuni, rispondendo concretamente a una richiesta che arriva direttamente da chi vive e lavora nel cuore della città".

Il personale impegnato nel servizio opererà in gruppi composti da due a quattro operatori, accogliendo eventuali segnalazioni o informazioni dagli esercenti dei locali, dai residenti e dai cittadini presenti e trasmettendone tempestivamente il contenuto. La fascia oraria di intervento sarà indicativamente dalle 22 alle 2, con possibilità di adattamenti in base alle esigenze stagionali o su specifica richiesta dell’amministrazione comunale.

In caso di necessità, i gruppi saranno in costante collegamento, anche se impegnati contemporaneamente in punti diversi della città, per assicurare una risposta tempestiva ed efficace a qualsiasi situazione.