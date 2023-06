Furgone in fiamme, salvi 2 operai

Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte nell’incendio che ieri alle 13 ha completamente distrutto un furgone in via Emilia Levante 1501. Due operai si stavano recando al lavoro a bordo del loro furgone quando improvvisamente hanno visto uscire delle fiamme dal vano motore. Il conducente si è fermato subito, e i due operai hanno fatto appena in tempo a uscire dal camioncino, prima che le fiamme lo avvolgessero completamente. Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e ripristinato le condizioni di sicurezza del luogo dell’incidente. Sul posto la polizia locale.