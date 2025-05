Furgone rubato a Faenza e ritrovato in via Dei Pini. Fermato un 47enne

E’ stato fermato a Cesenatico il ladro di un furgone Mercedes Sprinter rubato a Faenza. È accaduto lunedì scorso, quando la centrale della Polizia locale ha ricevuto una nota di rintraccio per un veicolo di provenienza furtiva. Una pattuglia lo ha individuato in via Dei Pini ed il conducente si è dato alla fuga. Il malvivente, un marocchino di 47 anni, è stato fermato sulla Statale, dovrà rispondere di ricettazione, guida senza patente e immigrazione clandestina. Il furgone è stato restituito al proprietario.