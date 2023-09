Furibonda lite in famiglia Arriva la polizia e trova la droga

di Annamaria Senni

Chiamati per sedare una lite in famiglia, scoprono per caso una coltivazione di piante di marijuana. È successo lunedì sera quando gli agenti della polizia sono intervenuti in un’abitazione di Cesena in seguito a una segnalazione di una furibonda lite scoppiata in un appartamento. Qui gli agenti hanno rinvenuto diverse piante di marijuana coltivate nel cortile retrostante l’abitazione ed è immediatamente scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nei confronti del proprietario di casa e il sequestro delle piantine.

I poliziotti del commissariato di polizia di Cesena non si aspettavano un simile epilogo. Erano convinti di dover gestire la classica lite in famiglia, quando lunedì sera sono stati inviati dalla sala operativa nella periferia di Cesena a verificare cosa stesse accadendo in un’abitazione privata a seguito di una segnalazione di una lite. Ed effettivamente in un primo momento gli agenti si sono trovati costretti a dover sedare un’animata discussione che poco prima era scoppiata tra i componenti della famiglia, tutti italiani, e che aveva visto in particolare come protagonisti la ex moglie del proprietario di casa, suo figlio e la nuova compagna dell’uomo. Gli agenti sono riusciti a evitare che la discussione animata culminasse in atti violenti tra i familiari, ma proprio al termine del’intervento, quando ormai i poliziotti stavano lasciando l’appartamento hanno notato un dettaglio molto particolare.

Nel cortile dell’abitazione hanno intravisto diverse piantine che avevano tutto l’aspetto di piante di marijuana. Avvicinandosi alla coltivazione, gli agenti di polizia hanno constatato che si trattava effettivamente di una coltivazione di otto piante di marijuana. Il proprietario del’immobile, un italiano di 61 anni, interrogato non ha inventato scuse ed ha risposto subito che quella coltivazione era la sua. I poliziotti quindi, avendo colto il proprietario in flagranza di reato, hanno proceduto alla perquisizione del’intera casa. Al termine delle operazioni, durata alcune ore lunedì sera, i poliziotti hanno sequestrato sequestrava tutte e otto le piantine e hanno denunciato il 61enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.