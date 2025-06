Furibonda rissa in centro a Cesena: adolescente finisce all’ospedale

Cesena, 1 giugno 2025 – Una furibonda lite è scoppiata nella notte tra sabato e domenica scorsa in pieno centro storico, all’imbocco tra piazza Amendola e via Caporali con un gruppo di adolescenti minorenni coinvolti.

Si è trattata di una rissa vera e propria con scazzotata violenta: un ragazzino ha avuto la peggio ed è stato ricoverato in ospedale dopo che è stata chiamata l’ambulanza del Pronto Soccorso. Alcuni dei locali di pazza Amendola erano ancora aperti e c’è chi è intervenuto per vedere costa stava accadendo. “Abbiamo sentito il parapiglia – afferma la dipendente di un locale – e mi sono recata sul posto a vedere che cosa si stava verificando e a prestare soccorso a chi era stato pestato. Purtroppo non è la prima volta che succedono vicende così incresciose”.

Anche altri si sono avvicinati per cercare di sedare la colluttazione in atto, preoccupati per la piega che stava prendendo la situazione. Anche altri ragazzini coinvolti hanno subito qualche danno ma non tale da dover ricorrere alle cure dell’ospedale.

Sull’episodio, di una certa gravita, è stato mantenuto uno stretto riserbo da parte della Polizia municipale, che risulta essere intervenuta, e anche da parte del Comune di Cesena, e nello specifico dall’assessorato alla sicurezza non si sono registrati interventi per informare dell’accaduto e per stigmatizzare la rissa e il pestaggio avvenuto in luogo, purtroppo, non nuovo a episodi di questo genere, come lamentano i numerosi locali della piazza Amendola e dell’attigua piazza Aguselli. Alla fine, tuttavia, la notizia è trapelata, come era giusto che fosse.

Ci sono infatti bande di adolescenti senza freni inibitori che sguazzano nel cuore del centro, alcune creando problemi di vandalismo anche al Foro Annonario, e anche in passato protagoniste di episodi di violenza e di liti culminate nel venire alle mani. Quello che si è verificato, per l’appunto, nella notte tra sabato e domenica scorsi in maniera grave e che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche e che, a detta di chi era presente, ha creato un senso di stupore e di angoscia per come i ragazzini minorenni si sono presi a botte in modo così violento.