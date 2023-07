Furti Cesena, chiosco ai Giardini Savelli ripulito dai ladri: "Impossibile lavorare così"

Cesena, 20 luglio 2023 – Non c’è pace per il chiosco dei Giardini Savelli, che per la sesta volta in tre anni e mezzo di attività, è finito nel mirino dei ladri. L’ultimo colpo è stato effettuato nella notte tra mercoledì e giovedì, quando ignoti e sgraditi visitatori hanno concentrato le loro attenzioni sul chiosco di piadina, uno dei punti di riferimento dell’area che si affaccia su viale Carducci. "E’ davvero mortificante – sospira il gestore Nicola Pozzati – tanto più perché chi ha agito lo ha fatto evidentemente conoscendo bene la zona. Lo dimostra il fatto che per prima cosa è stata ‘girata’ la telecamera che riprendeva proprio l’angolo scelto per il colpo, dopo di che i ladri si sono concentrati sull’infisso. E’ stato un lavoro certosino compiuto da chi sapeva dove si trovava il registratore di cassa. Proprio in quel punto preciso infatti la serranda è stata ‘ritagliata’. Ma non è bastato, perché a quel punto a ulteriore protezione del locale c’era anche la finestra, scassinata pure quella".

Pozzati ha trascorso la mattinata al Chiosco, annullando ogni impegno lavorativo e cercando di appurare l’effettiva entità dei danni subiti che in effetti potrebbero essere ingenti. "La cassa è stata strappata e la abbiamo ritrovata, ovviamente vuota, nelle vicinanze. Resta da vedere che tipo di conseguenze ha avuto questo gesto, perché l’impianto, connesso a una rete telematica, è comune anche alle altre strutture che gestiamo. Se si fosse generato un problema sistemico, soltanto per ripristinare la normalità riguardo a questo aspetto, servirebbero diverse migliaia di euro. Vedremo nelle prossime ore". Nel frattempo c’è da fare i conti con l’ammanco dei contanti, che tra gli incassi della serata precedente e la giacenza minima conservata per garantire i primi resti della giornata, potrebbe assestarsi su qualche centinaio di euro. E poi ci sono i danni strutturali da riparare. "Abbiamo immediatamente sporto denuncia alle forze dell’ordine – chiude Pozzati – come è doveroso fare. Resta la forte amarezza legata al fatto di lavorare in un luogo fiore all’occhiello della città, conosciuto, frequentato e apprezzato da tanti e che pure, nonostante la sua centralissima posizione, finisce costantemente nel mirino dei ladri. Perché francamente sei colpi subiti nell’arco di nemmeno quattro anni sono davvero troppi. Sospetti? Non è compito nostro entrare in questo ambito, ma di certo la zona nella quale è stato ritrovato il registratore di cassa è spesso frequentata da un nebuloso gruppo di persone, che si sono già fatte notare da noi come da chi è abituato a transitare o a fermarsi da queste parti. Chiediamo aiuto alle istituzioni, perché il tema della sicurezza in zona deve essere affrontato e risolto una volta per tutte. Non si può lavorare in queste condizioni".