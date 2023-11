Furti con destrezza e traslochi. L’arte contesa della ’Piana’

Novembre 1968. L’allora ministro della Pubblica Istruzione Giovan Battista Scaglia ordina di trasferire la Biblioteca Piana (la bella raccolta libraria di Pio VII, il cesenate e bibliofilo Barnaba Chiaramonti) dalla Biblioteca Malatestiana all’Abbazia del Monte. L’amministrazione comunale reagisce dimettendosi in blocco: sia la Giunta PRI-DC- PSI guidata dal repubblicano Antonio Manuzzi, sia l’intero Consiglio comunale, con l’appoggio della cultura cittadina e non solo. Quella insorgenza civile e unitaria costrinse il governo al ritiro del provvedimento. Fu vicenda che fece clamore travalicando i confini cittadini. Non fu scontata. La Giunta comunale del tempo era filogovernativa, l’opposizione era guidata dall’allora PCI che conquisterà il Comune nel 1970. Ma le divergenze politiche non impedirono la caparbia tutela di un bene culturale parte integrante della nostra Malatestiana, valorizzato con mezzi soprattutto comunali tra varie difficoltà e dunque da tramandare senza smembramenti alle future generazioni. Va detto che la decisione del Ministero non fu un fulmine a ciel sereno. Fu l’ultimo atto d’una “querelle”, un’antica vertenza sorta dopo la destinazione papale della raccolta, nel 1821, all’Abbazia del Monte. Tuttavia nel 1866 il giovane Regno d’Italia decretava una nuova confisca, dopo le soppressioni napoleoniche, dei beni ecclesiastici. La “Piana” trovò sede nel complesso della Malatestiana grazie anche alla “illuminata signorilità”, nel concedere il deposito, di Costanza Chiaramonti. Poi gli eredi Chiaramonti puntualizzarono: d’accordo con la custodia in Biblioteca ma la proprietà della raccolta restava della famiglia Chiaramonti.

Tra alterne vicende e colpi di scena si giunge al 1941 quando lo Stato Italiano acquistava il bene culturale. Ma nel dopoguerra la “partita” giudiziaria si riapriva: stavolta era l’Abbazia del Monte a scendere in lizza per ottenere la raccolta libraria nella sua sede. Per maggiori lumi sulla complessa vicenda rimandiamo i lettori curiosi all’ esauriente saggio sul tema di Daniela Savoia, già direttrice della Malatestiana, nel bel catalogo “L’Arte Contesa” pubblicato nel 2009. Tanto più che le avventure della “Piana” continuarono tingendosi stavolta di “giallo”. Marzo 1983: uno studioso tornato a Cesena per riconsultare uno dei codici più preziosi della raccolta non ritrova tredici carte, quasi tutte miniate. È “furto con destrezza”. Sconcerto, clamore, ispezioni, inventari accurati che rivelano altre sottrazioni. Furono giorni amari. Fortunatamente le “chicche” librarie rubate, già finite nei meandri del mercato antiquario, furono quasi tutte recuperate grazie alle efficaci indagini della Polizia di Stato coordinata con piglio deciso dall’allora Sostituto Procuratore della Repubblica Roberto Mescolini (cesenate, fratello dell’attore Franco Mescolini che ci ha lasciato pochi anni fa). E con l’ausilio del personale della Biblioteca, chiamato anche a collaborare alle indagini: da investigatori d’archivio a “investigatori” sul campo insieme agli inquirenti in diverse città. Come si vede la storia della nostra Biblioteca è densa di storie e di vicende di varia umanità. Perché la cultura non è altro dalla vita: ne è anzi specchio nel succedersi delle stagioni, ieri oggi e domani.

Gabriele Papi