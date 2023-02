Furti di biciclette, un decalogo dei vigili con i consigli utili

A Cesena i furti di biciclette sono in aumento. "Quotidianamente – commenta l’assessore alla Polizia Locale Luca Ferrini – il Comando della Polizia Locale riceve segnalazioni di furti di bici e spesso le persone a cui viene sottratto illecitamente il mezzo non denunciano l’accaduto. Nonostante questo, i nostri agenti catalogano le bici recuperate per strada, oppure segnalate dai cittadini, ma in caso di ritrovamento, per mancanza di una denuncia da parte del legittimo proprietario, non è possibile rintracciare lo stesso. Per questa ragione, con lo scopo di facilitare la restituzione del mezzo al suo proprietario, insieme alla Polizia Locale, avviamo una campagna informativa tesa a divulgare quali siano i mezzi più efficaci per prevenire i furti"”.

Qualche consiglio utile. È importante che i cittadini di ritorno a casa leghino al supporto il proprio mezzo anche quando è collocato all’interno del proprio cortile o in garage. Al fine di facilitare l’attività di ricerca della propria bici è essenziale avere a disposizione una foto del numero di telaio e del mezzo da allegare alla denuncia per un pronto riconoscimento del mezzo stesso. Inoltre, ai cittadini e alle cittadine si consiglia di: scegliere un lucchetto a “U” o a “cavo blindato” e una catena resistente; non lasciare mai la bicicletta incustodita, neppure per pochi minuti; parcheggiare sempre nei luoghi in cui circola molta gente e dove tutti possono accorgersi di un eventuale furto; non acquistare mai una bici per strada o in luoghi non dedicati alla vendita ufficiale: nella maggior parte dei casi si tratta di biciclette sottratte indebitamente. Per l’acquisto si raccomanda di recarsi presso le officine autorizzate, i negozi o i grandi magazzini. Ulteriori indicazioni sono reperibili sul sito della Polizia Locale (https:www.comune.cesena.fc.itpolizialocaleviabilita).