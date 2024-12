Furti, furia dell’opposizione: "Quelle zone sono buie"

Martedì sera, 17 dicembre, approfittando anche del buio, dovuto alla mancanza di illuminazione pubblica in diverse zone dell’abitato di San Piero in Bagno, dei ladri hanno portato a segno alcuni furti in casa di nostri concittadini". Esordisce così in una nota di Olinto Bergamaschi, capogruppo del gruppo consiliare di opposizione ’Andare Oltre’ (centrodestra), in merito alla raffica di furti (a quanto è dato sapere sono tre) perpetrati, da mani ignote, in altrettante abitazioni situate a San Piero. Furti avvenuti nel tardo pomeriggio di martedì (presumibilmente fra le 17.30 e le 19), nei quali sono stati svaligiati tre appartamenti, situati ad alcune centinaia di metri di distanza uno dall’altro. In due case sono state scassinate anche due casseforti, nelle quali vi sarebbero stati denaro e preziosi di un certo valore.

"La carenza di illuminazione si protraeva da molti giorni – sottolinea poi Bergamaschi –, come segnalato da diverse persone, mentre mercoledì sera e giovedì sera 19 dicembre, quelle zone erano perfettamente illuminate. Auspichiamo che la giunta comunale si occupi della sicurezza della nostra comunità con lo stesso impegno profuso nell’inaugurare opere realizzate da altri, come per la nuova area ambulatoriale nella Casa della Comunità situata all’interno dell’ospedale Angioloni a San Piero, realizzata da parte della Ausl Romagna con fondi del Pnrr".

"Una buona illuminazione la sera e la notte – aggiunge, a conclusione, Bergamaschi – è indispensabile per evitare che malintenzionati possano approfittare del buio, per mettere a repentaglio i nostri beni o, peggio, la nostra incolumità".