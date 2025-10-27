Furti, spaccio di droga e microcriminalità. Manzelli (Uil) invoca l’intervento del Prefetto

In riviera tiene banco la questione dei furti, dello spaccio di droga e della microcriminalità. La presenza di una gang di giovani ladri seriali che agisce praticamente indisturbata, preoccupa parecchio i residenti e i commercianti della zona. In particolare i cittadini non si capacitano del fatto che dieci giorni fa i quattro componenti della banda sono stati fermati dai carabinieri e portati nella caserma della compagnia di Cesenatico, ma l’autorità giudiziaria ha deciso di non procedere all’arresto ma di notificare ai malviventi delle denunce a piede libero. Devono rispondere di ricettazione per la corposa quantità di merce rubata a persone di Cesenatico, San Mauro Mare e Bellaria Igea Marina, dell’occupazione abusiva di un’abitazione dove alloggiavano e avevano portato gli oggetti rubati. Per non farsi mancare nulla, uno dei ladri è stato denunciato anche perché aveva 20 grammi di hashish ed un altro perché clandestino e non in regola con i documenti. La banda ha compiuto furti in aziende e in numerose auto in sosta durante le ore notturne. C’è il forte sospetto, che la gang di giovani marocchini sia responsabile di altri furti, incluso il colpo al ristorante Kiss Sushi in viale Roma angolo viale dei Mille nel centro di Cesenatico, ed il colpo al Pizza & Tacos in viale Carducci, sempre nel centro città. C’è tanta preoccupazione.

Sulla questione in parecchi si stanno muovendo per coinvolgere le istituzioni, a partire da Paolo Manzelli del sindacato Uil di Cesena, il quale ha subito lanciato la proposta della convocazione del Comitato Provinciale per la sicurezza e bacchetta i politici che strumentalizzano il problema: "In una società che vive il dibattito politico sempre più come scontro, scaricando tra le persone il conflitto, e con il ritorno a ’nostalgie’ delle quali non sentiamo nessuna mancanza e che costituzionalmente nemmeno dovrebbero esistere, si sta sviluppando anche una microcriminalità sempre più aggressiva. La situazione a Cesenatico non è sicuramente rassicurante anche a causa delle ’chiusure’ dei presidi estivi delle forze dell’ordine e della necessità di sostenere quelle che garantiscono un prezioso presidio del territorio come il nostro comando dei carabinieri. La Uil e l’Amministrazione hanno più volte avanzato richieste in tal senso, ritenendo necessario un aumento delle loro dotazioni organiche. Le nostre comunità stanno diventando sempre più insicure". Manzelli sottolinea come il problema dei furti e della microcriminalità in genere sia un problema anche per l’economia: "La sicurezza delle persone e delle loro proprietà è un pilastro del nostro vivere comune ed è la base sulla quale si è costruito quel benessere che piano piano stiamo perdendo. Serve una presa di coscienza, sapendo che sicurezza e diritto non sono patrimonio politico di una parte o di un’altra, e la loro garanzia è dovere di tutte le forze politiche e delle istituzioni. Come Uil Cesena siamo pronti al confronto con chiunque sia disponibile a vedere questo problema sotto tutte le sue sfaccettature ed abbia la voglia di cercare insieme una soluzione nell’esclusivo interesse delle persone che vivono nelle nostre comunità".

Giacomo Mascellani