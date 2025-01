Furto al bar Sbecco, denunciato un 37enne

E’ un uomo di 37 anni l’autore del furto messo a segno dieci giorni fa allo ’Sbecco’, il bar sotto i portici all’inizio di via Saffi, di fronte a piazza Pisacane e vicino al porto canale. Si tratta di un volto già noto alle forze dell’ordine ed inserito quindi nella "black list", in quanto è una persona con diversi precedenti penali per reati specifici, quindi altri furti, e anche altri generi di reati.

Del caso se ne è occupata la Procura della Repubblica di Forlì-Cesena, che ha incaricato delle indagini la Compagnia dei Carabinieri di Cesenatico. A denunciare l’episodio era stato lo stesso titolare del pubblico esercizio dove un tempo c’era lo storico Bar Centrale sotto i portici del centro, il quale si era recato nella caserma sul lungomare di Valverde per segnalare l’ennesimo episodio.

Il fatto risale alla notte del 30 dicembre scorso, quando il malvivente ha forzato il portone d’ingresso e si è diretto al registratore di cassa presente sul banco bar. Il ladro non si è limitato ad arraffare il fondo cassa che solitamente viene tenuto per dare il resto ai clienti dell’indomani mattina, ma ha letteralmente sradicato l’apparecchio per poi sottrarlo, forse perchè non è riuscito ad aprirlo.

Sul posto sono arrivati gli uomini dell’Aliquota Operativa del Nucleo Radiomobile, che hanno attivato una serie di accertamenti, effettuando un accurato sopralluogo ed utilizzando sia i sistemi tradizionali che quelli tecnologici, a partire dalle telecamere installate nelle proprietà private della zona e nelle strade e luoghi pubblici della zona, con l’obiettivo di vedere le persone che quella notte avrebbero potuto raggiungere il bar e mettere a segno il colpo sottraendo circa 500 euro in contanti.

Le indagini hanno portato all’uomo di 37 anni residente nel comune di Cervia e disoccupato, che è stato denunciato a piede libero. Davanti al giudice dovrà rispondere del reato di furto aggravato. Su di lui peserebbero le immagini delle telecamere presenti sul posto.

In riviera i furti continuano ad essere uno dei maggiori problemi e questo è soltanto l’ultimo caso denunciato ai carabinieri. Fra gli altri episodi degli ultimi giorni, le forze dell’ordine stanno facendo luce su quello di un ladro che si è introdotto in un ristorante sul porto canale per mettere a segno un altro colpo, ma sarebbe stato scoperto dal titolare. Secondo le prime indiscrezioni il malvivente nel faccia a faccia avrebbe estratto un coltello e minacciato il ristoratore. Questo è un particolare che molto probabilmente trasformerà il reato di furto in quello di rapina impropria. Anche in questo caso le immagini registrate dalle telecamere potrebbero essere fondamentali per incastrare il criminale, in un contesto dove i furti purtroppo sono diffusi.

Giacomo Mascellani