Furto alla Baraghini Compressori E’ il sesto raid in dieci anni

Ennesimo blitz predatorio ai danni della Baraghini Compressori, l’azienda di Pievesestina impegnata nella progettazione e realizzazione di impianti ad aria compressa industriale. In una decina di anni, quello messo a segno la notte scorsa, è il sesto raid che colpisce l’azienda. Anche in questa occasione sono state prelevate attrezzature tecniche di un certo valore, ricambi ed attrezzature da officina mobile. Ma il danno inferto dai ladri non si limita ai materiali asportati. Per prelevarli i malviventi hanno scassinato le portiere di tre mezzi e, per penetrare nel capannone dove erano parcheggiati, hanno rotto alcune finestre dopo aver scavalcato la rete che circonda lo stabilimento. Il danno, questa volta, si aggira intorno ai 7 mila euro, che va ad assommarsi al quantum degli altri raid. "In una occasione - è la testimonianza di Marco Riciputi, amministratore delegato dell’azienda - i ladri sono stati identificati e catturati. Si trattava di zingari, residenti a Rimini, già noti alle forze dell’ordine. I primi due furti sono stati messi a segno a distanza ravvicinata tra loro. In un’altra occasione hanno fatto un doppio blitz, prima in una notte poi in quella successiva in cui sono tornati per completare il lavoro ai mezzi che non avevano ancora scassinato". Addirittura in un’occasione i malviventi per entrare nel capannone hanno sfondato una parete. Sembra impossibile per l’azienda difendersi da questi attacchi. "Abbiamo dei sistemi d’allarme - dice Marco Riciputi - ma paiono inutili visto che sono stati elusi ancora una volta. Ci vorrebbe un maggiore controllo ma la sorveglianza privata ci costerebbe troppo". "Temo che tornino - dice Riciputi - staremo all’erta. Frattanto attendiamo i risultati delle immagini registrate da una telecamera di sorveglianza, poi sporgeremo denuncia". In 10 anni il bilancio dei furti e dei danni si aggira intorno ai 30 mila euro.