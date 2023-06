Furto alla gelateria ’Don Cremino’ "I ladri hanno rubato 250 euro"

Nel giro di due mesi i malviventi sono entrati due volte nella gelateria ‘Don Cremino’ in corso Mazzini, dove l’ultimo furto è stato messo a segno nella notte tra domenica e lunedì. A raccontare l’accaduto è il proprietario Andrea Garzuglia. "Domenica sera sono uscito dalla gelateria alle 23.30 – spiega il proprietario - e dopo che me ne sono andato i ladri sono entrati nel mio negozio portando via il fondo cassa di 250 euro. Hanno forzato la porta a vetri e hanno sradicato il cassetto del registratore di cassa. Oltre al furto, ora c’è la conta dei danni". "I ladri per aprire il cassetto contenente i soldi – continua il proprietario - hanno utilizzato un cacciavite dimenticato nel negozio. Due mesi fa mi avevano rubato altri 250 euro. All’esterno non ci sono telecamere e non mi sento sicuro a lavorare qui in centro, dato che i furti sono sempre più frequenti".