Maxi furto di biciclette elettriche. ripulito il negozio in pochi minuti

Savignano sul Rubicone (Forlì Cesena), 1 dicembre 2023 – Furto di biciclette elettriche a Savignano sul Rubicone in via Palareti nel negozio We Bike di Mario Caridi. Poco dopo la mezzanotte, circa alle 0.30 di ieri, una banda di ladri è arrivata con un furgone in un campo vicino, poi i malviventi si sono avvicinati al negozio e, usando una mazza, una cesoia e un piede di porco, hanno sfondato la porta di ingresso e hanno portato via quasi tutte le biciclette elettriche che c’erano all’interno, probabilmente una decina, lasciandone solo due.

Poi trascinandole verso il furgone nel campo, come dimostrano le tracce lasciate e una bici abbandonta a terra nel campo stesso, sono scappati. Ancora non si conosce il danno in quanto il titolare Mario Caridi deve controllare le fatture per vedere il numero esatto delle biciclette elettriche che mancano e quantificare anche il danno in quanto ciascuna ha un prezzo diverso. Quella rubata più preziosa ha un costo di 9.900.

Il sistema di allarme è scattato avvisando il proprietario che si è precipitato appena dopo che i ladri erano scappati o probabilmente si sono dati alla fuga vedendo arrivare l’auto di Mario Caridi e per questo motivo hanno lasciato una bici nel campo senza caricarla. Sul posto subito dopo sono arrivati i carabinieri di Savignano sul Rubicone che hanno effettuato tutti i rilievi e che esamineranno i filmati delle telecamere interne.

Il proprietario ha detto di avere visto tutto sul video quando è suonato il cellulare con il sistema di allarme avvisando che nel negozio c’erano i ladri. Ascoltando le voci di chi stava rubando le biciclette ha compreso che si tratta probabilmente di rumeni, tre-quattro malviventi con il volto coperto. Dice il titolare: "Non è stata neppure per loro una impresa facile perchè ogni bicicletta elettrica pesa 25 chilogrammi e trasportarla in un campo non vicino non è impresa facile e poi è chiaro che il campo è al buio. In tutta questa brutta situazione c’è stato anche un episodio molto positivo. Alla mattina è arrivato in negozio un signore con una bici in mano. L’aveva vista nel campo e trattandosi di una bicicletta elettrica e sapendo che noi le vendiamo l’ha portata qui chiedendo se avessimo subito un furto. Poi noi siamo andati fino al campo e seguendo le tracce lasciate dai ladri nel percorso fra il negozio e il campo abbiamo trovato pezzi di biciclette persi durante il tragitto".

Sicuramente si tratta di un furto su commissione anche perchè We Bike è un negozio di studio grafica che vende anche bici elettriche, aperto a Savignano sul Rubicone circa tre anni fa, quando si trasferì da Gatteo Mare, dove si trovava da diversi anni. Un’attività aperta 23 anni fa.

Nel negozio ci sono tanti altri articoli, come ad esempio caschi. Ma i malviventi hanno portato via solo bici elettriche. Poi avevano i minuti contati essendo scattato l’allarme. Un furto andato purtroppo a segno al contrario di quello di martedì scorso alle 3 della mattina quando la Polizia di Stato ha sventato un duplice furto in atto presso due aziende di Cesena.

Una banda di ladri, era stata messa in fuga dall’arrivo delle volanti della Polizia, costretti ad abbandonare tutta la refurtiva che avevano asportato. Alla sala operativa del commissariato di Cesena era arrivata una richiesta di intervento in quanto era in atto un furto ai danni dell’azienda "Romagna-bike" in via Rio San Mauro. Il titolare si era svegliato durante la notte, aveva visionato le telecamere di sorveglianza dall’app del proprio cellulare e aveva visto che alcuni ladri si erano introdotti nella sua azienda. Così l’immediato intervento delle Volanti di turno aveva fatto desistere i ladri dal loro intento costringendoli a scappare, facendo perdere le loro tracce nelle campagne limitrofe.