Furto in diretta, ladro ripreso dalle telecamere

Si è intrufolato furtivamente nel cortile di un’abitazione in zona stadio ed è andato a rovistare dentro l’auto parcheggiata. Nella notte tra giovedì e venerdì, un ladro, con il capo coperto e una mascherina nera in volto, è entrato nell’abitazione di un 47enne cesenate. La denuncia è stata presentata ieri pomeriggio ai carabinieri. "Nella nostra zona c’è un problema di sicurezza" ha spiegato un residente di viale Abruzzi dove è stato sorpreso il ladro. Il ladro è stato smascherato dalle telecamere installate dal proprietario di casa. "Dalle riprese si vede nitidamente che l’uomo è arrivato in motocicletta all’una e trenta di notte, è entrato nel mio cortile, ha aperto la macchina, ha frugato con una torcia e ha rubato le monetine che avevo in auto. Pochi spicci. Poi è risalito nella sua moto e se ne è andato. È già la seconda volta che mi entra un ladro in casa. Mia figlia ieri mattina si è accorta che in auto mancavano le monetine in auto e abbiamo capito cosa era accaduto". Dalle immagini delle telecamere si vede la targa del motorino dell’autore del furto. Ora si indaga per trovare il responsabile.