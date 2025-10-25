Furti senza fine: svaligiato locale sul lungomare di Cesenatico / Video

Cesenatico (Cesena), 25 ottobre 2025 – Una banda di ladri ha preso di mira le attività sul lungomare di Cesenatico. È accaduto giovedì notte attorno a mezzanotte e mezza, quando la gang, utilizzando degli arnesi da scasso, ha tentato prima di forzare il portone del parrucchiere Enrico Candoli, ma senza riuscirci; tuttavia i ladri non si sono dati per vinti e si sono diretti nell’attività a fianco, il locale Pizza & Tacos, dove hanno impiegato un grimaldello per scassinare la serratura dell’ingresso.

Un frame del video ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale 'Pizza & tacos'

Una volta all’interno, mentre la banda faceva da palo per avvertire dell’eventuale presenza di forze dell’ordine, uno dei malfattori si è diretto al registratore di cassa “sradicandolo” dal bancone, per poi darsi alla fuga assieme ai compari. Il bottino è scarso, si parla di poche decine di euro di fondo cassa, ma i danni sono corposi.

Il problema dei furti continua ad essere una delle principali piaghe della riviera e quanto accaduto venerdì notte è un ulteriore campanello di allarme che non va ignorato.