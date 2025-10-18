Futsal a caccia del tris a casa del Real Fabrica

La Futsal Cesena cerca il terzo successo di fila dopo avere espugnato Lecco e vinto il derby (6-2) con la Reggiana, un inizio di campionato importante dopo aver perso al debutto, tra tante recriminazioni, contro il Padova. La squadra ha dimostrato d’essere compatta e con potenzialità e lo dovrà confermare oggi alle 16 in casa dei romani del Real Fabrica neopromossa contro la quale a livello di prima squadra i bianconeri non hanno mai giocato nella storia. I romani sono imbattuti a quota cinque punti, formazione scorbutica che può contare anche sul capocannoniere del girone A Simone De Felice autore di sette reti in tre gare. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

L’approccio al torneo è stato positivo per i romagnoli che stanno dimostrando grazie al gruppo storico (Montalti, Dentini, Pieri, Gardelli in particolare) e alla crescita del giovane Traversari (classe 2005) di aver assorbito la defezione del brasiliano Gedson che a fine agosto dopo pochi allenamenti ha salutato il club per vecchi problemi al ginocchio operato a febbraio. Proprio per questo la società, ossia il dg Paolo Ionetti e i suoi collaboratori, stanno lavorando per portare a termine a breve un colpo, il secondo straniero (ne sono ammessi tre, la Futsal al momento ha tesserato solo Hachimi) che potrebbe provenire dal Sudamerica, dall’Argentina in particolare. Sono in corso valutazioni per un’operazione che la società può chiudere quando vuole trattandosi di uno svincolato. L’intenzione infatti è quella di dare ancora più spessore alla squadra che puntava molto sulla classe del brasiliano Gedson e che ha reagito bene al suo obbligato addio.

Contro il Real Fabrica, formazione quadrata e che può contare sull’entusiasmo della neopromossa, la Futsal ha la possibilità di dare un’accelerata al proprio inizio di stagione che è sempre stato convincente come prestazioni sia in Coppa Divisione che in campionato. L’obiettivo è quello di migliorare il rendimento di un anno fa quando arrivò la salvezza con due turni di anticipo.