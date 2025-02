Futsal a caccia dell’impresa con il Mantova

Quattro punti di vantaggio sulla zona playout, ma di recente negli scontri diretti salvezza sono stati ottenuti quasi sempre solo pareggi. La Futsal Cesena vive un momento che potrebbe essere molto indicativo sul proprio futuro: cinque gare in una ventina di giorni, le prime due contro le capoliste Mantova e Mestre Fenice dove serviranno imprese per fare punti, difficile ma non impossibile. Si inizia oggi, alle 17.30, al PalaPaganelli contro il Mantova che all’andata vinse (5-4) solo a meno di un minuto dal termine. I lombardi sono reduci da quattro risultati utili consecutivi, con l’ultima sconfitta che risale all’undicesima giornata proprio contro l’altra capolista, il Mestre. I virgiliani attrezzatissimi hanno il secondo migliore attacco e la seconda miglior difesa: 58 reti segnate e 39 subite, il bomber è Misael, 17 centri. Servirà una gara perfetta e il tecnico Osimani lo sa: "Contro il Modena abbiamo disputato una partita dai due volti: nel primo tempo siamo stati messi in grossa difficoltà, nella ripresa siamo riusciti a risollevarci e a pareggiare l’incontro. Il Mantova invece è una delle squadre più attrezzate del girone A. Sono i numeri a parlare, hanno numeri impressionanti e il vicecapocannoniere del girone".

La classifica: MestreFenice e Mantova 37, Sporting Altamarca 30, Elledì 27, Maccan Prata e Lecco 23, CDM Futsal, Pordenone e Rovereto 22, Futsal Cesena 15, Leonardo e Modena 11, Milano e Verona 10.