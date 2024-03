Futsal, blitz dei romani nel finale. Espulsione diretta per Montalti

Un ultimo minuto maledetto per la Futsal Cesena nel quale subisce due reti dal portiere Ganho della Roma e perde 2-4 una gara che stava pareggiando con merito nonostante le pesantissime assenze degli squalificati Gardelli, Pieri e Zandoli.

Pesante l’espulsione al 10’28’’ del primo tempo per rosso diretto del portiere Montalti che in uscita ha abbattuto il pivot ospite ed è stato cacciato direttamente dall’arbitro tra le proteste del pubblico del PalaPaganelli.

È stata comunque una Futsal combattiva che ha confermato il buon momento che sta vivendo, era infatti reduce da otto punti in quattro gare.

Un ko che dà tanta amarezza per come è arrivato ma fa anche capire quanto la squadra valga la salvezza. Infatti a questo punto il vantaggio accumulato dai bianconeri sui playout resta di cinque punti, ora diventano decisivi per ipotecare la salvezza (a quattro giornate dal termine) gli scontri diretti con il Capurso e la Sicurlube.

La gara quindi è stata decisa all’ultimo minuto quando il portiere ospite Ganho ha segnato con un tiro da distanza siderale, la palla ha colpito il palo e si è insaccata.

I bianconeri provano il tutto per tutto con il ‘portiere di movimento’ così ancora Ganho ne approfitta e segna dalla propria porta.

Futsal Cesena: Montalti, Venturini, Jamicic, Butturini, Dentini, Nardino, Baraccani, Barberini, Nilmar, Franceschini, Pasolini, Traversari. Reti primo tempo: 7’44 Lutta, 13’59’’ Dentini. Reti secondo tempo: 11’05’’ Fantini, 16’04’’ Jamicic, 18’41’’ e 19’37’’ Ganho.

l.s.